Китай начал строить в Тибете самую большую в мире ГЭС

Китай запустил строительство самой большой в мире гидроэлектростанции (ГЭС) в Тибете. Об этом сообщили на сайте Госсовета КНР.

«Проектная мощность станции составит 60 миллионов киловатт. У крупнейшей на данный момент ГЭС планеты „Санься“ проектная мощность составляет 22,4 миллиона киловатт», — отметили в публикации.

Торжественная церемония начала строительства гидроэнергетического проекта состоялась утром 19 июля в городе Ньингчи Тибетского автономного района в нижнем течении реки Ярлунг-Цангпо.

На мероприятии присутствовал премьер Госсовета КНР Ли Цян, он объявил об официальном запуске проекта. Строительством ГЭС занимается компания China Yajiang Group, которая будет нести ответственность за эксплуатацию объекта.

В апреле в Китае начали развертывание сетей 10G интернета. Для тестирования технологий 10G власти выделили финансирование на 168 пилотных зон.