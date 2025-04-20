В Китае начали развертывание сетей 10G интернета

Компании Huawei и China Unicom совместно развернули широкополосную сеть 10G в районе Сюнъань провинции Хэбэй КНР. Об этом сообщило китайское издание Mydrivers со ссылкой на официальные данные оператора.

Как уточняется в публикации, при построении сети был применен первый в мире стандарт 50G PON. Модернизация оптоволоконной инфраструктуры позволила увеличить пропускную способность для конечных пользователей с гигабитного до 10-гигабитного уровня при одновременном снижении задержек до миллисекундных значений.

В ходе тестирования зафиксировали скорость загрузки данных на уровне 9834 мегабит в секунду и скорость отдачи 1008 мегабит в секунду. Отмечается, что такие показатели откроют новые возможности для работы с ресурсоемкими сервисами, включая трансляции 8К-видео, облачные платформы, а также технологии виртуальной и дополненной реальности.

По данным портала Fast Technology, Китай активно развивает телеком-инфраструктуру: в стране зарегистрировано более одного миллиарда абонентов 5G, реализуется свыше 18 тысяч проектов по строительству сетей 5G+, включая промышленные решения. Для тестирования технологий 10G уже выделили финансирование на 168 пилотных зон.

Ранее замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко заявил, что в России запланировали создать к 2030 году экспериментальные зоны связи пятого поколения (5G).