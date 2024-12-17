Чиновника-коррупционера казнили в Китае

Занимавшего пост секретаря рабочего комитета Компартии КНР в зоне экономического и технологического освоения города Хух-Хото Ли Цзяньпина по решению суда казнили за взятки и хищения. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая .

В ходе разбирательства обвинение доказало, что чиновник использовал служебное положение для хищения более 1,437 миллиарда юаней (197 миллионов долларов) из бюджета государственной компании, а также получения взятки на сумму в 577 миллионов юаней (79 миллионов долларов).

Первый смертный приговор Цзяньпину вынесли еще в начале сентября, но его защитники подали апелляцию в Высший суд автономного района Внутренняя Монголия, который передал дело в самую высшую судебную инстанцию страны.

Приговор остался без изменений. Кроме смертной казни, все имущество чиновника конфисковали. Перед исполнением смертного приговора ему дали проститься с родственниками.

В конце октября Центральная комиссии по проверке дисциплины и Комиссия государственного надзор Китая отчитались, что в рамках борьбы с коррупцией различные наказания получили более полумиллиона человек. Большая часть из них попалась на взяточничестве. По итогам проверок почти три тысячи дел передали в прокуратуру для расследования.