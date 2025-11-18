Китаец отправил жену-покойницу в криокамеру и завел любовницу

Житель Китая Гуй Цзюньмин завел новые отношения после отправки покойной жены в криокамеру. Об этом сообщило издание South China Morning Post .

Супругу мужчины, 48-летнюю Чжан Вэньлянь, поместили в криохранилище в 2017 году. Женщине диагностировали терминальную стадию рака легких.

Ее муж подписал контракт с Шаньдунским научно-исследовательским институтом естественных наук «Иньфэн», который тогда бесплатно замораживал добровольцев для проведения экспериментов. Цзюньминь надеется, что в будущем появится лекарство, способное оживить его жену, а также излечить от рака.

Вдовец сначала заявлял, что никто не заменит ему супругу и хотел оставаться одиноким до ее воскрешения, но в 2022 году его планы изменились. У мужчины случился приступ подагры. В беспомощном состоянии он провел два дня и изменил свое мнение насчет одиночества. Позже Цзюньмин познакомился с сиделкой Ван Чунься, которая затем стала его партнершей.

«Она никогда не сможет заменить мою жену. Я не могу просто забыть прошлое, но мне все равно нужно двигаться дальше по жизни», — заявил он.

В начале года сообщали, что в России спрос на крионирование вырос на 30% по сравнению с 2024 годом.