Кит перевернул лодку с туристами в Эквадоре

Кит у берегов Эквадора опрокинул судно с туристами, которые наблюдали за ним. Об этом сообщило издание Ecuavisa .

Животное выпрыгнуло из воды рядом с судном, в результате чего оно перевернулось. Всем находившимся в лодке удалось спастись — их вытащили рыбаки.

Судно опрокинулось неподалеку от города Салинас. В этом месте сейчас идет пик туристического сезона наблюдения за китами, однако власти планируют ужесточить меры контроля за такими поездками.

Ранее рыбаки помогли выбраться киту, который запутался в неводе недалеко от острова Парамушир. Экс-руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын рассказал, что моряки сначала приняли плавник животного за китенка. Морского гиганта удалось распутать, после чего он уплыл.