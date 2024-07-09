Киргизия возобновит обслуживание карт «Мир»

Министр экономики Амангельдиев: Киргизия создаст свое ПО для работы карт «Мир»

Киргизия разрабатывает собственное программное обеспечение для возобновления обслуживания российских карт «Мир». Такое заявление сделал министр экономики и коммерции республики Данияр Амангельдиев, сообщило агентство «Sputnik Ближнее зарубежье» .

«Мы вынуждены были отказаться от обслуживания карт „Мир“. <…> На сегодняшний день наш межбанковский процессинговый центр работает над разработкой собственного продукта», — рассказал он.

Киргизия с 5 апреля перестала обслуживать банковские карты платежной системы «Мир». Представитель межбанковского процессингового центра республики объяснял РИА «Новости», что банки пошли на такой шаг, чтобы избежать вторичных санкций.

Затем ряд банков Киргизии ограничил денежные переводы в Россию и из нее. Но меру назвали временной.