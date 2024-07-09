Киргизия возобновит обслуживание карт «Мир»

Киргизия разрабатывает собственное программное обеспечение для возобновления обслуживания российских карт «Мир». Такое заявление сделал министр экономики и коммерции республики Данияр Амангельдиев, сообщило агентство «Sputnik Ближнее зарубежье».
«Мы вынуждены были отказаться от обслуживания карт „Мир“. <…> На сегодняшний день наш межбанковский процессинговый центр работает над разработкой собственного продукта», — рассказал он.
Киргизия с 5 апреля перестала обслуживать банковские карты платежной системы «Мир». Представитель межбанковского процессингового центра республики объяснял РИА «Новости», что банки пошли на такой шаг, чтобы избежать вторичных санкций.