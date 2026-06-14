Киргизия внедрила российскую разработку для малого бизнеса

Киргизия после внедрения цифровой платформы для поддержки малого бизнеса увеличила доходы в два раза. Об этом ТАСС рассказал спецпредставитель президента России Борис Титов.

По его словам, российская сторона предлагает странам Глобального Юга программы содействия, которые полностью бесплатны.

«Мы налаживаем, ставим программу и запускаем в действие. Они могут сегодня вывести бизнес в легальную зону и использовать внутренние ресурсы», — объяснил Титов.

Спецпредставитель президента добавил, что эти страны с помощью системы резко нарастят свои доходы.

«Кыргызстан внедрил модель, они в два раза увеличили доходы. Россия в прошлом году получила 119 миллиардов долларов от малого бизнеса», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ предложил отложить снижение порога выручки для малого бизнеса.