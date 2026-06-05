Путин на ПМЭФ предложил отложить снижение порога выручки для малого бизнеса

Порог выручки предприятий малого бизнеса для освобождения от уплаты НДС зафиксируют на уровне 20 миллионов рублей в год. Об этом в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума сообщил президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что в 2026 году порог выручки малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения снизили до 20 миллионов рублей в год. В 2027-м планировали снизить планку до 15 миллионов, в 2028-м — до 10 миллионов рублей.

«Не буду называть срок, но чем дальше, тем лучше. Прошу правительство совместно с депутатами Госдумы внести поправки», — сказал президент.

Ранее Путин также указал, что за последние пять лет уровень реальных зарплат россиян с учетом инфляции вырос более чем на 30%. По его словам, дальнейший рост зарплат нужно связать с повышением эффективности производства и производительности труда.