Кирби пообещал, что на саммите НАТО США сделают важное заявление по Украине

На саммите НАТО Соединенные Штаты и их союзники объявят о помощи Украине в развитии оборонного-промышленного комплекса и средств противовоздушной обороны. Об этом на брифинге заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«Вы увидите объявления в [плане] воздушной обороны, средств сдерживания и относительно оборонно-промышленной базы», — сообщил Кирби.
Координатор Белого дома отметил, что объявление будет касаться повышения устойчивости ВПК Украины.
Также на саммите альянс объявит о военной поддержке страны. Договоренности также предполагают обязательства по оказанию финансовой помощи Украине.