Кирби пообещал, что на саммите НАТО США сделают важное заявление по Украине

Кирби: на саммите НАТО объявят о помощи Украине в развитии ОПК

Фото: РИА «Новости»

На саммите НАТО Соединенные Штаты и их союзники объявят о помощи Украине в развитии оборонного-промышленного комплекса и средств противовоздушной обороны. Об этом на брифинге заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Вы увидите объявления в [плане] воздушной обороны, средств сдерживания и относительно оборонно-промышленной базы», — сообщил Кирби.

Координатор Белого дома отметил, что объявление будет касаться повышения устойчивости ВПК Украины.

Также на саммите альянс объявит о военной поддержке страны. Договоренности также предполагают обязательства по оказанию финансовой помощи Украине.

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