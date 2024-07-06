Белый дом анонсировал помощь Украине на саммите НАТО

Белый дом: НАТО объявит о договоренностях с Украиной о военной подготовке

На саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля, альянс объявит о военной поддержке Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Белого дома.

«Что касается долгосрочных усилий, которые мы называем мостом к членству, который включает предоставление (помощи — прим. ред.) Украине и будет объявлен на саммите НАТО, то они помогут с координацией военной подготовки Украины, технической координацией, развитием военной логистики», — сообщил он.

Чиновник отметил, что договоренности также будут предполагать обязательства по оказанию финансовой помощи Украине.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что конфликт на Украине станет центральной темой предстоящего саммита. Члены альянса планируют обсудить поставки оружия и подготовку личного состава ВСУ. Столтенберг выразил надежду, что союзники согласуют новый пакет поддержки, который будет включать дополнительные системы ПВО и боеприпасы.