Кипшидзе назвал сатанизмом ДНК-экспертизу мощей святых в Киево-Печерской лавре

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в разговоре с телеканалом «Звезда» назвал планируемую ДНК-экспертизу мощей святых в Киево-Печерской лавре «актом сатанизма».
Собеседник считает, что подобные действия указывают на желание уничтожить русское православие.
«И все это организовано ими в дни Великого Поста, что подчеркивает безбожный характер, безбожную природу этих действий», — сказал он.
Кипшидзе уверен, что подобные вещи не должны оставаться безнаказанными. По его словам, все происходящее — это сатанинская одержимость.
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