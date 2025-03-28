Кипшидзе назвал сатанизмом ДНК-экспертизу мощей святых в Киево-Печерской лавре

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в разговоре с телеканалом «Звезда» назвал планируемую ДНК-экспертизу мощей святых в Киево-Печерской лавре «актом сатанизма».

Собеседник считает, что подобные действия указывают на желание уничтожить русское православие.

«И все это организовано ими в дни Великого Поста, что подчеркивает безбожный характер, безбожную природу этих действий», — сказал он.

Кипшидзе уверен, что подобные вещи не должны оставаться безнаказанными. По его словам, все происходящее — это сатанинская одержимость.