Кипрский банк закрыл счета тысячам россиян

Крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus с 2022 года из-за санкционных рисков закрыл порядка 20 тысяч счетов, владельцами которых были россияне. Об этом сообщило издание Frank Media .

Закрытые счета принадлежали примерно семи тысячам гражданам России. Представитель банка Карен Ле Канну подтвердил, что финансовая организация учитывает риски и действует с «соблюдением международных стандартов».

«На момент начала санации клиентского портфеля банка в 2014 году на россиян приходилось 4% клиентского портфеля. Сегодня эта доля составляет всего 0,4%», — добавил он.

Банк не прекращал сотрудничать с российскими гражданами, проживающими в Европе. Если клиенты не попали под санкции и соблюдают законы, то Bank of Cyprus не закрывает их счета, подчеркнул Ле Канну.

Ранее посол в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что турецкие банки стали чаще блокировать переводы и закрывать счета компаний, занимающихся перевозкой товаров в Россию. Посольство и торговое представительство содействуют таким фирмам в рамках своих полномочий.