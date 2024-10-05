Кипрский банк закрыл счета тысячам россиян
Bank of Cyprus закрыл счета 7 тысяч граждан России из-за возросших рисков
Крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus с 2022 года из-за санкционных рисков закрыл порядка 20 тысяч счетов, владельцами которых были россияне. Об этом сообщило издание Frank Media.
Закрытые счета принадлежали примерно семи тысячам гражданам России. Представитель банка Карен Ле Канну подтвердил, что финансовая организация учитывает риски и действует с «соблюдением международных стандартов».
«На момент начала санации клиентского портфеля банка в 2014 году на россиян приходилось 4% клиентского портфеля. Сегодня эта доля составляет всего 0,4%», — добавил он.
Банк не прекращал сотрудничать с российскими гражданами, проживающими в Европе. Если клиенты не попали под санкции и соблюдают законы, то Bank of Cyprus не закрывает их счета, подчеркнул Ле Канну.
Ранее посол в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что турецкие банки стали чаще блокировать переводы и закрывать счета компаний, занимающихся перевозкой товаров в Россию. Посольство и торговое представительство содействуют таким фирмам в рамках своих полномочий.