«Кипит от злости». В Британии допустили, что Трамп отомстит своим обидчикам

Mirror: Трамп очень зол и может отомстить своим критикам и обидчикам в США

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп отличается мстительной натурой, поэтому его критикам и противникам стоит подготовиться к возможной мести с его стороны. Об этом сообщил британский таблоид Mirror.

Издание отметило, что инсайдеры, близкие к Трампу, рассказали, что избранный президент «кипит от злости», вспоминая то, как с ним обращались последние четыре года. Они не исключили, что он может выполнить свое обещание отомстить. Пока же он упивается своим успехом и «выдыхает» от того, что наконец уголовные дела против него прекратятся.

«Но он все еще очень зол из-за обращения с ним. Трамп всегда был мстительным, и не ждите от него иных проявлений, когда празднование кончится», — сказано в материале.

Среди тех, кому может не поздоровится, уже назвали действующего президента Джо Байдена, вице-президента и соперницу Трампа на выборах Камалу Харрис, бывшую конгрессвумен от республиканцев Лиз Чейни и экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Ранее в Германии победу Трампа на выборах назвали началом новой эпохи и концом Запада.