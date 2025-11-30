Ким Чен Ын заявил о новой задаче ВВС Северной Кореи
Военно-воздушным силам КНДР поручат важную задачу с новыми стратегическими военными средствами. Об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын, его процитировал ЦТАК.
Глава республики на аэродроме Галма выступил с речью на торжественном мероприятии, посвященному 80-летнему юбилею военно-воздушных сил.
«Нашим военно-воздушным силам будут поручены новые важные задачи вместе с новыми стратегическими военными ресурсами», — подчеркнул он.
Издание отметило, что ВВС «будут занимать один фланг» вместе с партией для демонстрации сил сдерживания ядерной войны.
Ким Чен Ын высоко оценил боевой дух и профессионализм летчиков. Во время мероприятия военные совершили демонстрационный полет на истребителях. Свои навыки показали опытные и новые пилоты, в том числе женщины-летчики.
Ранее северокорейские военные пересекли демаркационную линию с Южной Кореей. После предупредительных выстрелов они вернулись на свою сторону границы.