Ким Чен Ын выразил полную поддержку Белоруссии

Лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пхеньяне выразил поддержку республике и полную солидарность со страной. Его слова привело БелТА .

«Мы выражаем солидарность и поддержку в адрес Белоруссии, стремящейся проводить самостоятельную политику, достичь развития и мира, продолжая развитие отношений с традиционно дружественными странами», — сказал северокорейский лидер.

Ким Чен Ын добавил, что КНДР выступает против неправомерного давления на Белоруссию со стороны западных стран.

«Выражаем понимание и поддержку мерам руководства Белоруссии, направленным на экономическое развитие и социально-политическую стабильность», — заключил политик.

Ранее Лукашенко заявил, что отношения Белоруссии и Северной Кореи вышли на принципиально новый этап.