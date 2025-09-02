Спецпоезд с лидером КНДР пересек границу Китая

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пересек границу Китая на спецпоезде для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Об этом сообщила радиостанция «Голос Кореи» .

Ким Чен Ын отбыл из Пхеньяна 1 сентября по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Его сопровождали ведущие руководящие кадры центрального комитета Трудовой партии Кореи и правительства КНДР.

«2 сентября на рассвете спецпоезд перешел границу», — уточнила радиостанция.

Этот визит станет одиннадцатым зарубежным визитом Ким Чен Ына.

Мероприятия посвящены годовщине победы китайского народа в антияпонской и мировой антифашистской войне.

Главным гостем торжественных мероприятий 3 сентября, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, станет российский президент Владимир Путин. Он уже прибыл в Пекин и провел ряд встреч.