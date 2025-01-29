Ким Чен Ын призвал укрепить ядерный щит Северной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал укрепить ядерный щит страны на фоне нестабильной мировой обстановки. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) .

Северокорейский лидер посетил Институт ядерного оружия и базу по производству ядерных материалов для атомного оружия в Пхеньяне. Ким Чен Ын заявил, что обстановка вокруг безопасности страны становится нестабильной и «обречена на продолжительные противостояния с враждебными государствами».

По этой причине он посчитал необходимым развивать ядерные вооруженные силы КНДР и повысить производство оружейных материалов.

«Важно постоянно укреплять ядерный щит, который может надежно гарантировать национальный суверенитет, интересы и развитие государства. Нужно осуществлять стратегическую подготовку не только к существующим различным угрозам, но и к новым будущим рискам безопасности», — сказал он.

Ранее военные КНДР реализовали часть программы по наращиванию оборонного потенциала и провели испытания стратегической крылатой управляемой ракеты класса «море — земля».

Они пролетели по эллиптическим и «восьмеркообразным» орбитам протяженностью 1500 километров и поразили мишени. Испытания, по данным ЦТАК, не повлияли на безопасность соседних государств.