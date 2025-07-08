Ким Чен Ын посетил Кымсусанский Дворец Солнца

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын нанес визит в Кымсусанский Дворец Солнца по случаю 31-й годовщины со дня смерти основателя страны Ким Ир Сена. Об этом сообщило агентство ЦТАК .

Глава КНДР возложил несколько корзин цветов к монументу основателя государства.

В церемонии также приняли участие председатель Совета министров Пак Тхэ Сон, председатель Президиума Верховного Народного Собрания Чхве Рен Хэ, члены Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Трудовой партии, высокопоставленные военные и ведущие должностные лица кабинета министров, комитетов и министерств.

Ранее Ким Чен Ын встретился в Пхеньяне с министром культуры России Ольгой Любимовой. Во время переговоров он обратил внимание на особую роль культурного обмена в укреплении отношений двух стран.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества государств в сфере искусства и кинематографа. Визит российского министра в Северную Корею приурочили к годовщине подписания нового межгосударственного договора.