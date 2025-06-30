Ким Чен Ын провел переговоры с министром культуры Ольгой Любимовой

Ким Чен Ын провел переговоры с министром культуры России Ольгой Любимовой в Пхеньяне. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи на официальном сайте .

На встрече, которая состоялась 29 июня в штаб-квартире ЦК Трудовой партии Кореи, лидер КНДР подчеркнул особую роль культурного обмена в укреплении двусторонних отношений. В ЦТАК добавили, что визит российской делегации приурочен к годовщине подписания нового межгосударственного договора.

По данным корейского агентства, в ходе переговоров обсуждались перспективы сотрудничества в сфере искусства и кинематографа. Ким Чен Ын выразил уверенность, что совместные проекты будут способствовать сближению народов двух стран.

Ранее Любимова сообщила, что министерства культуры России и КНДР подписали план сотрудничества двух стран на 2025–2027 годы. Ее слова привел RT.