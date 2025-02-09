Ким Чен Ын пообещал «неизменную поддержку» России

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обвинил США и другие страны Запада в намеренном затягивании военного конфликта между Россией и Украиной. Он пообещал, что КНДР будет неизменно поддерживать российскую армию. Об этом сообщило Reuters .

«Армия и народ КНДР будут неизменно поддерживать и поощрять справедливое дело армии и народа России по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности», — отметил северокорейский лидер.

Отдельно Ким Чен Ын раскритиковал трехстороннее военное сотрудничество между США, Японией и Южной Кореей, заявив, что оно способствует эскалации напряженности. Он пообещал принять соответствующие меры, включая дальнейшее укрепление ядерных сил.

Россия и Китай заняли второе место в ежегодном рейтинге сильнейших армий мира. По данным на 2025 год, первое место в списке занимают Вооруженные силы США. В топ-10 также вошли армии Индии, Южной Кореи, Великобритании, Франции, Японии, Турции и Италии. Последнее, 145-е место в рейтинге заняли Вооруженные силы Бутана.