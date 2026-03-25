Ким Чен Ын пообещал, что КНДР всегда будет с Россией

Северокорейский лидер Ким Чен Ын вновь подчеркнул, что страна во всем поддерживает Россию. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи .

О приверженности Пхеньяна нынешнему курсу сказано в фрагменте письма, которое Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину.

Из выдержки следует, что лидер КНДР рассматривает отношения с Россией не как ситуативную линию, а как принципиальную и устойчивую позицию государства. В обращении он подчеркнул, что такой подход останется для КНДР неизменным.

«Пхеньян всегда будет с Москвой. Это наш выбор и наша непоколебимая воля», — написал Ким Чен Ын.

Ранее официальный представитель Дмитрий Песков уточнил, что у главы КНДР есть действующее приглашение посетить Россию с визитом. Он может приехать, как только будут согласованы сроки и формальности по дипломатическим и иным каналам.