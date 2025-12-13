Ким Чен Ын похвалил вернувшихся из России саперов

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын высоко оценил успехи саперов, которые вернулись на родину после выполнения задач в Курской области. Об этом сообщил ЦТАК .

Ким Чен Ын выступил на церемонии приветствия 528-го саперного полка КНА. Он отметил профессионализм и героизм военных, отправленных в Россию в начале августа.

По его мнению, саперы успешно выполнили задачи в крайне сложной боевой обстановке. Также он похвалил связистов и военных врачей, которые рисковали жизнью.

«В итоге сотворено чудо: за кратчайший срок — менее чем за три месяца — опасная зона обширной территории, которую трудно было бы обезвреживать даже и за несколько лет, превратилась в безопасную», — подчеркнул Ким Чен Ын.

Ранее он выступил с речью на аэродроме Галма на торжественном мероприятии, посвященном 80-летнему юбилею военно-воздушных сил. Ким Чен Ын заявил, что поручит военнослужащим важную задачу с новыми стратегическими военными средствами.