Ким Чен Ын оценил работу новых беспилотников и призвал расширить их производство

Лидер КНДР Ким Чен Ын 24 августа лично руководил испытаниями БПЛА, которые разработал Научно-исследовательский институт беспилотных аппаратов Академии национальной обороны. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Беспилотники предназначены для поражения целей на суше и море. Они совершили полет по заданным маршрутам и уничтожили указанные мишени.

По сообщению ЦТАК, Ким Чен Ын выразил удовлетворение тактико-техническими характеристиками новых БПЛА и подчеркнул, что нужно активизировать испытания по их боевому применению, чтобы как можно скорее поставить дроны на вооружение.

«С точки зрения как тенденции военной науки мира, так и боевого опыта на поле боя разработка беспилотников различных видов и неустанное повышение их боевых характеристик занимают важную долю в подготовке к войне», — указал глава КНДР.

Ким Чен Ын указал на необходимость активно разрабатывать и увеличивать производство не только стратегических беспилотников-разведчиков и многоцелевых ударных дронов, но и различных БПЛА-смертников для тактических пехотных подразделений и спецназа.

В августе лидер Северной Кореи передал пограничникам установки для новых баллистических ракет.