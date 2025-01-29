Ким Чен Ын отчитал членов партии за распитие алкоголя

Северокорейский лидер Ким Чен Ын раскритиковал поведение членов уездного партийного комитета. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК).

Ким Чен Ыну не понравилось, что партийцы, несмотря на свое служебное положение, отправились в заведение и распивали там алкоголь. Лидер КНДР назвал это грубым нарушением дисциплины.

«Раньше в истории нашей партии не было такого бесчинства», — сказал он.

Ким Чен Ын отметил, что случай продемонстрировал «внутрипартийное разложение», от которого нужно избавляться. В итоге уездный партийный комитет расформировали.

Ранее глава КНДР призвал укрепить ядерный щит Северной Кореи. По его словам, обстановка вокруг безопасности государства стала нестабильной и обречена на «противостояния с враждебными государствами». Укрепленная ядерная поддержка гарантирует национальный суверенитет и развитие страны.