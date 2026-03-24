Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством
КНДР официально объявила Южную Корею враждебным государством. Такое заявление сделал лидер страны Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Северокорейский лидер дал понять, что КНДР берет курс на предельно жесткое дистанцирование от соседней страны.
«В особенности мы будем рассматривать Южную Корею как наиболее враждебное государство, полностью отвергать и игнорировать ее самыми ясными словами и действиями», — заявил он.
Ким Чен Ын также предупредил, что любое возможное посягательство со стороны Южной Кореи на КНДР встретит жесткий ответ. Он заявил, что в отношениях с соседями ничего не осталось, кроме холодного расчета, продиктованного национальными интересами КНДР, и готовности к решительному реагированию.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, у товарища Ким Чен Ына есть действующее приглашение посетить Россию с визитом. Сроки этого посещения будут согласованы по дипломатическим и иным каналам между странами.