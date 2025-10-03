Ким Чен Ын объявил войну грудным имплантам

Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился принять срочные меры против операций по увеличению груди, которые власти страны называют «антисоциалистическими». Об этом написало британское издание Metro .

По данным СМИ, Министерство общественной безопасности Пхеньяна издало приказы о борьбе с «капиталистическими» имплантами, нарушителям грозит суровое наказание в трудовых лагерях.

Летом в центральные районы страны отправили специальные группы: сотрудники в штатском должны были выявлять врачей, работающих на черном рынке, и женщин с «подозрительно пышной» грудью. Власти также допускают проведение медицинских осмотров у женщин, которых заподозрят в пластических операциях. Северокорейские чиновники объясняют рост спроса на увеличение груди «влиянием буржуазной идеологии» на женщин.

Как сообщает Metro, в середине сентября один частный врач предстал перед публичным судом вместе с двумя молодыми пациентками. Их обвиняли в том, что они подверглись «усиленной терапии» в обход закона.

Среди улик, представленных прокурором, были контрабандный силикон, медицинские инструменты и пачки наличных, изъятые в провинции Северный Хванхэ.

Ранее сообщалось, что северокорейский лидер посчитал слова «гамбургер», «караоке» и «мороженое» слишком западными и запретил их.