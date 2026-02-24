Ким Чен Ын назначил 13-летнюю дочь главой ядерных сил КНДР
Северокорейский лидер Ким Чен Ын назначил свою 13-летнюю дочь руководителем ядерных сил КНДР. Об этом сообщило южнокорейское издание The Chosun Daily.
Правительство Южной Кореи получило разведданные в конце декабря 2025 года, что дочь Ким Чен Ына занимает должность генерального директора по ракетным разработкам в КНДР. Сам северокорейский лидер продолжил брать свою наследницу на ядерные и ракетные испытательные полигоны.
«Она находится на стадии назначения преемника», — сообщали южнокорейские разведчики.
СМИ в КНДР впервые официально подтвердили существование девушки в ноябре 2022 года, назвав ее любимым ребенком Ким Чен Ына. Тогда журналисты упоминали, что она сопровождала отца во время запуска межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-17». Эксперты не исключили, что в будущем дочь северокорейского лидера может возглавить и Корейскую народную армию.
Ранее ЦТАК сообщило о переизбрании Ким Чен Ына на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи.