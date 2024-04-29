Южная Корея обвинила КНДР в минировании дорог | 360°

Мир 29 апреля 2024, 09:55 Южная Корея обвинила КНДР в минировании дорог Yonhap: северокорейские военные заминировали дороги в демилитаризованной зоне Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Северная Корея установила взрывные устройства на межкорейской дороге на территории демилитаризованной зоны. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По словам военного чиновника из Южной Кореи, КНДР решилась на последний шаг в серии мер по перекрытию путей и заминировала их. Источник агентства подчеркнул, что военнослужащие устанавливали мины на грунтовой дороге внутри демилитаризованной зоны в районе Чхольвон в 85 километрах от Сеула.

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В конце прошлого года КНДР заминировала все трассы между двумя Кореями, которые когда-то считались символами межкорейского примирения и сотрудничества, добавили в издании.

Ранее Северная Корея впервые провела учения по ядерному контрудару с помощью реактивных систем залпового огня калибра 600 миллиметров. Орудия уничтожили цель на расстоянии 352 километров.

В ЦТАК отметили, что учениями руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, во время маневров военные задействовали системы оповещения «Вулканическая тревога» и комплексного контроля «Курок ядерного оружия».