Южная Корея обвинила КНДР в минировании дорог | 360°

29 апреля 2024, 09:55
Южная Корея обвинила КНДР в минировании дорог
Yonhap: северокорейские военные заминировали дороги в демилитаризованной зоне
Северная Корея установила взрывные устройства на межкорейской дороге на территории демилитаризованной зоны. Об этом сообщило агентство Yonhap.
По словам военного чиновника из Южной Кореи, КНДР решилась на последний шаг в серии мер по перекрытию путей и заминировала их. Источник агентства подчеркнул, что военнослужащие устанавливали мины на грунтовой дороге внутри демилитаризованной зоны в районе Чхольвон в 85 километрах от Сеула.
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В конце прошлого года КНДР заминировала все трассы между двумя Кореями, которые когда-то считались символами межкорейского примирения и сотрудничества, добавили в издании.
Ранее Северная Корея впервые провела учения по ядерному контрудару с помощью реактивных систем залпового огня калибра 600 миллиметров. Орудия уничтожили цель на расстоянии 352 километров.
В ЦТАК отметили, что учениями руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, во время маневров военные задействовали системы оповещения «Вулканическая тревога» и комплексного контроля «Курок ядерного оружия».
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