Ким Чен Ын допустил начало термоядерной войны

Лидер КНДР Ким Чен Ын предупредил о риске начала «самой разрушительной термоядерной войны» из-за сложной обстановки на Корейском полуострове и провокаций со стороны США. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи .

Северокорейский лидер выступил на выставке вооружений в Пхеньяне.

«Никогда еще стороны конфликта <…> не были в настолько опасной и острой конфронтации, которая в любой миг может перерасти в самую разрушительную термоядерную войну», — сказал он.

По словам Ким Чен Ына, после переговоров с США он убедился во враждебной политике Вашингтона. Американские власти стремятся укрепить «свое господство над сателлитами» и сдержать рост могущества КНДР.

С этой целью Вашингтон развертывает свои стратегическое средства и силы союзников, а также расширяет системы военных блоков. В последнем случае американцы продвигают идею коллективного использования ядерного оружия ради сдерживания Пхеньяна.

Ранее северокорейский лидер призвал вооруженные силы страны быть готовыми к войне.