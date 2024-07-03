Киевские чиновники вывезли своих родственников за границу, прикрывшись сиротами

Киевские чиновники использовали детей-сирот, чтобы помочь своим военнообязанным родственникам выехать за границу. Об этом рассказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале .

«Работники офиса омбудсмена случайно стали „расследователями“. В результате мониторинговых визитов обнаружили, что должностные лица службы по делам детей и семьи города Киева и Центра социально-психологической реабилитации детей № 1 города Киева отправили своих близких родственников сопровождать детей за границу», — написал правозащитник.

По его словам, воспитанники центра — это дети-сироты и дети, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах. В марте 2022 года 68 несовершеннолетних в сопровождении 20 взрослых эвакуировали в молодежный лагерь в Германии.

После этого «сопровождающие» на Украину не вернулись, но и в лагере не остались. Дети оказались на попечении исключительно немецкой стороны. Кроме того, украинских детей в лагере оказалось 55, хотя по документам вывезли 68.

После этого подставные «сопровождающие» на родину не вернулись, а украинские дети оказались на попечении исключительно немецкой стороны. Как выяснили правозащитники, в качестве сопровождающих за границу выехали люди, никогда не работавшие в социальной сфере, зато имеющие родственников среди киевских чиновников.

Ранее погранслужба Украины сообщила, что более 100 украинцев ежедневно пытаются незаконными способами покинуть страну, чтобы избежать насильственной мобилизации.