В Киеве планируют получить от стран Запада 10 миллиардов долларов на закупку украинского оружия. Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак.

По его словам, украинский ОПК может производить намного больше оружия, чем власти страны способны купить самостоятельно. Поэтому, пояснил Сак, на Украине хотят, чтобы деньги на эти цели выделили западные страны.

Советник министра отметил, что это уже пообещали сделать Дания, Канада и Нидерланды.

«Общая сумма [подтвержденных обещаний] на сегодняшний день — уже 675 миллионов долларов», — заверил он.

Но конечная общая цель, по словам чиновника, в том, чтобы провести глобальную фандрайзинговую кампанию и собрать 10 миллиардов долларов.

«Именно столько не хватает для того, чтобы нагрузить наши производственные мощности так, как они способны это делать», — пояснил Сак.

В конце июня Responsible Statecraft опубликовало прогноз американских экспертов, констатировавших неспособность ВСУ вытеснить российских военных к границам, которые существовали до 2014 года.

Журналисты отметили, что Запад больше двух лет дает надежду Украине на то, что она сможет вернуть территории, которые контролировала 10 лет назад. Стране дают деньги, оружие, но шансов на желаемый результат у Киева все равно нет.