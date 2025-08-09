Европа бьет тревогу, в Киеве — паника, а причина — предстоящий саммит России и США. Об этом на своем YouTube-канале рассказал британский геополитический аналитик Александр Меркурис.

«Сам факт того, что в Киеве царит паника, а в европейских столицах бьют тревогу, говорит о том, что только у России есть преимущество. Ну и не менее очевиден факт, что победа России на фронте стала катализатором всех нынешних событий», — высказал мнение Меркурис.

Аналитик отметил, что реакция Украины и Европы явно показывает реальное положение дел. Если бы Россия не побеждала или проигрывала, то ситуация была бы другой — не было бы угроз санкций и договоренностей о встрече. И требования Запада и Украины были бы другими, добавил Меркурис.

На Западе понимают необходимость восстановить отношения России и США, ведь страны являются ключевыми игроками на мировой арене. Поэтому лидеры двух сверхдержав согласились встретиться и провести двусторонние переговоры.