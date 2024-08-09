Microsoft обвинил Иран во вмешательстве в выборы в США

Группы хакеров из Ирана пытаются повлиять на результаты предстоящих президентских выборов в США. Об этом сообщила корпорация Microsoft в своем отчете .

Компания привела четыре примера якобы воздействия.

По словам ее представителей, одна группа иранцев запустила два сайта на разных концах политического поля. В работе сайтов используется ИИ, который копирует информацию из американских новостных источников.

Другая группа, как считают в Microsoft, готовится призывать к экстремистским действиям, запугиванию политических деятелей и насилию над ними.

Третья группа, якобы связанная с Корпусом стражей исламской революции, отправила одному из высокопоставленных должностных лиц фишинговое письмо и украла его аккаунт.

Четвертая якобы скомпрометировала учетную запись одного из должностных лиц в колеблющемся штате.

В конце июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предрек большое количество заявлений о вмешательстве в выборы в США.