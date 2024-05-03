Житель Латвии попал под следствие за возложение цветов к месту снесенного «Алеши» | 360°

03 мая 2024, 17:32
Житель Латвии попал под следствие за возложение цветов к месту снесенного «Алеши»
Уголовное дело возбудили в Латвии за возложение цветов к снесенному «Алеше»
Возложение цветов к месту снесенного памятника советским воинам «Алеша» в Латвии обернулось для мужчины уголовным делом. Об этом сообщило издание Delfi со ссылкой на государственную полицию.
Отмечается, что с 15 марта по 14 апреля 48-летний мужчина три раза приносил на место монумента красные и белые гвоздики. Поначалу по каждому из фактов возбудили административное дело, но затем, когда выяснилось, что это делал каждый раз один и тот же человек, и после «допроса и выяснения мотивов» дело переквалифицировали на уголовное.
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Мужчине вменили «оправдание военных преступлений». Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.
Латвийская полиция отметила, что усилила контроль за общественным порядком в преддверии 9 Мая, чтобы предотвратить его празднование.
Памятник советским воинам «Алеша», установленный в Резекне, начали демонтировать в ноябре 2022 года.
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