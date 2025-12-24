КГБ Белоруссии сообщил о «транзитном терроризме» через территорию страны

КГБ Белоруссии наблюдает большой транзитный поток террористов через территорию республики. Об этом заявил глава ведомства Иван Тертель по итогам доклада президенту Александру Лукашенко, его слова привел Telegram-канал «Пул Первого» .

«Мы эти попытки пресекаем, работаем, но не расслабляемся, потому что понимаем, что в случае изменения какой-то ситуации эти каналы могут быть использованы на территории Беларуси», — добавил он.

Летом белорусские силовики объявили о срыве атаки на стратегические объекты страны. Диверсанты прятались за границей и готовили ударные беспилотники. Операция КГБ, получившая кодовое название «Гарпун», продлилась два года. Организатора диверсии удалось выманить в Белоруссию из-за рубежа.