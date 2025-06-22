КГБ Белоруссии отчитался о 14 задержанных за шпионаж и госизмену с начала года

Общее число задержанных за шпионаж и государственную измену в Белоруссии с начала года составило 14 человек. Об этом в комментарии БелТА заявил председатель КГБ республики Иван Тертель.

По его словам, среди задержанных есть граждане стран Западной Европы, которые занимались сбором данных об объектах военной инфраструктуры и железных дорог.

«Это иностранные граждане, которые осуществляли деятельность, связанную со шпионажем и изменой государству, если мы говорим о гражданах Белоруссии», — заявил Тертель.

Глава КГБ подчеркнул, что его ведомство также ведет борьбу с западными разведками, которые наблюдают за важными объектами на территории республики при помощи космических спутников и радиоразведки.

«Коллективный Запад нацелен на то, чтобы создать определенную основу и в обществе нашем, и в перспективе с возможным вооруженным конфликтом для решения всех вопросов в свою пользу», — сказал Тертель.

Он добавил, что среди помилованных в минувшую субботу президентом Белоруссии Александром Лукашенко 14 заключенных также были осужденные за шпионаж граждане Польши и Латвии. Тертель отметил, что решение об их освобождении стало жестом доброй воли по просьбе американской стороны.

Среди освобожденных из заключения в белорусской колонии в минувшую субботу, 21 июня, оказался оппозиционный политик Сергей Тихановский. Он провел в заключении почти пять лет по обвинению в организации массовых беспорядков перед президентскими выборами 2020 года. Выход Тихановского на свободу произошел по итогам переговоров Лукашенко и специального посланника президента США Кита Келлога.