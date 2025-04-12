Келлог заявил, что Times исказила его слова о «разделе Украины»

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что газета The Times исказила его слова о разделении Украины на зоны контроля. Об этом он написал в соцсети X .

Келлог заявил, что газета исказила его слова. Он имел в виду силы, которые бы поддерживали суверенитет Украины после прекращения огня.

«В обсуждениях раздела я имел в виду области или зоны ответственности союзных сил (без войск США). Я не имел в виду раздел Украины», — написал он.

К своей публикации он прикрепил статью газеты.

До этого британское издание написало, что Келлог допустил возможность разделения Украины на зоны контроля после окончания конфликта.

По данным газеты, он говорил, что на западе страны могли бы разместить военных Великобритании и Франции. При этом между ними и российскими войсками могли бы расположиться «украинские силы и буферная зона».

Келлог предлагал поступить с Украиной по аналогии с Германией после Второй мировой войны, когда страна была разделена на русскую, французскую, британскую и американскую зоны.