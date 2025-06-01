Келлог признал правоту Путина в оценке прокси-войны НАТО с Россией

Президент России Владимир Путин прав, когда говорит о ведущейся Североатлантическим альянсом прокси-войне с Россией. Об этом в эфире Fox News заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог.

Он также прокомментировал публикации о возможных поставках немецких ракет Taurus на Украину.

«Посмотрите, что сделали европейские страны в плане поддержки. Я имею в виду, что Путин явно это видит», — подчеркнул спецпосланник президента Дональда Трампа.

По его словам, российский лидер неоднократно предупреждал НАТО, что при поставках оружия ВСУ Россия будет считать альянс агрессором.

Келлог добавил, что при предыдущей администрации США конфликт на Украине был далек до завершения. По его мнению, сейчас Дональд Трамп приблизился к его урегулированию, хотя с момента его инаугурации прошло только 120 дней.

Ранее о прокси-войне заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Он допустил, что конфликт на Украине является опосредованным противостоянием между двумя ядерными державами.