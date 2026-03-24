Келин предрек печальные последствия для причастных к удару Storm Shadow по Брянску

Посол Келин: причастные к удару по Брянску столкнутся с печальными последствиями

Удар ВСУ по центру Брянска британскими ракетами Storm Shadow не останется без последствий. Об этом заявил ТАСС российский посол в Лондоне Андрей Келин.

Дипломат подчеркнул, что атака, унесшая жизни восьми человек и повредившая 33 жилых дома, не была бы возможна без участия британских специалистов. Он назвал удар террористической выходкой и попыткой сорвать мирный процесс.

«На фоне американо-израильских атак против Ирана Лондон также посчитал нужным сыграть мускулами, наглядно продемонстрировав смертоносность своих систем. Для Великобритании с ее великодержавными амбициями принципиально важно самоутвердиться в роли лидера антироссийских потуг, способного самостоятельно влиять на ситуацию», — сказал Келин.

Ранее МИД России сообщил, что без британских и французских специалистов и разведданных атака была бы невозможна. Послов двух стран вызвали в ведомство.