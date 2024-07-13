Кейт Миддлтон пропустила матч по поло из-за химиотерапии
Кенсингтонский дворец: Кейт Миддлтон не смогла поддержать мужа на матче по поло
Принцессе Уэльской Кейт Миддлтон пришлось пропустить матч благотворительного Кубка по поло 2024 года Out-Sourcing Inc вечером 12 июля. Представители Кенсингтонского дворца выпустили соответствующее заявление, сообщили журналисты Hellomagazine.
Принц Уильям — большой поклонник поло, он вновь поучаствовал в турнире в качестве игрока. Однако супруга не смогла поддержать его, так как проходит курс химиотерапии, пытаясь победить рак.
Спортивное благотворительное соревнование прошло в Виндзорском парке. Организаторы планируют за турнир собрать свыше миллиона фунтов стерлингов.
Деньги передадут различным организациям, включая Ассоциацию по борьбе с заболеваниями двигательных нейронов, Воздушную скорую помощь Уэльса и Королевское африканское общество.
Недавно пользователи Сети заподозрили принцессу Уэльскую в симуляции болезни. Слухи о ее якобы мнимом раке появились после того, как принцессу увидели на ежегодном параде Trooping the Colour с улыбкой на лице.