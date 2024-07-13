Кейт Миддлтон пропустила матч по поло из-за химиотерапии

Кенсингтонский дворец: Кейт Миддлтон не смогла поддержать мужа на матче по поло

Stephen Lock / Keystone Press Agency / global look press
Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / global look press

Принцессе Уэльской Кейт Миддлтон пришлось пропустить матч благотворительного Кубка по поло 2024 года Out-Sourcing Inc вечером 12 июля. Представители Кенсингтонского дворца выпустили соответствующее заявление, сообщили журналисты Hellomagazine.

Принц Уильям — большой поклонник поло, он вновь поучаствовал в турнире в качестве игрока. Однако супруга не смогла поддержать его, так как проходит курс химиотерапии, пытаясь победить рак.

Спортивное благотворительное соревнование прошло в Виндзорском парке. Организаторы планируют за турнир собрать свыше миллиона фунтов стерлингов.

Деньги передадут различным организациям, включая Ассоциацию по борьбе с заболеваниями двигательных нейронов, Воздушную скорую помощь Уэльса и Королевское африканское общество.

Недавно пользователи Сети заподозрили принцессу Уэльскую в симуляции болезни. Слухи о ее якобы мнимом раке появились после того, как принцессу увидели на ежегодном параде Trooping the Colour с улыбкой на лице.

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