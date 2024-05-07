Подозреваемого в убийстве россиянок в Турции задержали | 360°

Мир 07 мая 2024, 23:47 Подозреваемого в убийстве россиянок в Турции задержали Застрелившего россиянку Двизову и ее дочь в Турции мужчину задержали в Германии Freepik

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Бывшего супруга россиянки Ирины Двизовой, который жестоко убил женщину и ее дочь в Бодруме, задержали в Германии. Об этом сообщил турецкий канал Kent TV.

Мужчину поймали, когда он проходил пограничный контроль на автобусе сообщением Прага — Мюнхен. По данным канала, суд проведут в Нюрнберге.

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Сын погибшей россиянки Давид рассказал «Известиям», что у него нет официальных подтверждений о задержании Кушлевича. С ним никто не связывался по этому поводу.

Россиянку Ирину и ее дочь нашли мертвыми в Турции. Женщину и девушку застрелили, тела завернули в простыню и выбросили на обочине в одном из курортных районов Бодрума, писал Ura.ru.

Подозреваемым в жестоком убийстве россиянки стал ее бывший муж. После преступления он забрал их общего с женщиной пятилетнего сына и скрылся за границей.

Двизова и Кушлевич поженились в Литве, но спустя время развелись. После этого она пыталась лишить экс-супруга родительских прав на их детей.