Казахстан заявил о готовности увеличить транзит российского газа в Узбекистан

Казахстан готов нарастить транзит российского газа в Узбекистан, сообщил ТАСС со ссылкой на министра энергетики республики Ерлана Аккенженова.

По его словам, инфраструктура в стране готова к наращиванию объемов. Аккенженов рассказал, что речь идет об увеличении поставок до 11 миллиардов кубометров. Сейчас Россия и Узбекистан ведут переговоры, уточнил он.

Ранее вице-премьер Александр Новак поделился планами наращивания экспорта газа в среднеазиатскую республику. Как сообщил «Интерфакс», в 2025 году туда уже поставили на 15% больше голубого топлива, чем годом ранее.

Накануне официальный представитель национальной газотранспортной системы SPP Ондрей Шебеста сообщил, что Словакия понесет ущерб в сотни миллионов евро, если откажется от поставок российского газа. Тем не менее страну принуждают к этому санкции Евросоюза.