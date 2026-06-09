В Словакии предупредили о колоссальном ущербе из-за отказа от российского газа

Словакия понесет ущерб в сотни миллионов евро, если откажется от поставок российского газа. Об этом заявил газете Pravda официальный представитель национальной газотранспортной системы SPP Ондрей Шебеста.

По его словам, поиск новых поставщиков повлечет за собой новые существенные расходы.

«Их будут нести не только словацкие потребители», — добавил он.

Тем не менее, Словакия вынуждена это делать, поскольку с 1 января 2027 года в Евросоюз нельзя будет импортировать сжиженный природный газ, а к осени прекратятся поставки и по трубопроводам.

Ранее премьер Роберт Фицо заявил, что страна заинтересована в транзите нефти и газа через Украину. Он заявил, что к этой теме необходимо возвращаться при каждой встрече с киевским руководством.