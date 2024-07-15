Казахстан выступил с инициативой запрета на ввоз подержанных машин в ЕАЭС

Власти Казахстана рассматривают введение запрета на ввоз в страну машин старше семи лет и готовы распространить эти меры на все пространство Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщило агентство Kazinform со ссылкой на директора департамента интеграции и международного сотрудничества министерства промышленности республики Адилбека Бектибаева.

Он пояснил, что в рамках разовой акции по легализации ввезенных в Казахстан машин из стран ЕАЭС в 2020–2021 годах общее количество автопарка повысилось на 330 единиц. Но средний возраст автомобилей составил 17 лет. При этом большая часть техники не подпадает под регламенты технической безопасности.

Поэтому власти республики намерены запретить к ввозу все иностранные машины старше семи лет. По словам Бектибаева, меру распространят на транспортные средства, которые граждане импортируют для личного пользования. Потому что под таким прикрытием в Казахстан завозят старые цементовозы и большегрузы.

«Предложение от участников рабочей группы — ограничить ввоз в страну транспортных средств возрастом старше семи лет. Мы рады бы это сделать и, соответственно, постараемся внести материалы на заседание совета Евразийской экономической комиссии для внесения таких изменений в техрегламент», — заявил Бектибаев.

Он добавил, что для решения вопроса необходимо согласие всех пяти стран ЕАЭС, чтобы подержанные машины вообще ввозили на территорию союза.

Стоимость иномарок в России в среднем вырастет на 300 тысяч рублей после индексации утилизационного сбора, предложение о которой сейчас находится на рассмотрении Госдумы. Такой прогноз сделал руководитель управления продаж и маркетинга китайского бренда VGV Максим Железняк. Он напомнил, что под утильсбор подпадают все транспортные средства, произведенные не в России и странах ЕАЭС. По словам Железняка, цены вырастут не только на европейские и японские машины, но и на китайские модели.