Казахстан вступил в Совет мира без внесения взноса

Казахстан вступил в Совет мира без внесения денежного взноса. Об этом написало издание Masa.media , со ссылкой на пресс-службы президента республики.

В публикации напомнили, что казахский лидер Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии подписания устава Совета мира в Давосе, вместе с президентом США Дональдом Трампом и 16 другими мировыми лидерами.

«Упомянутый в уставе добровольный взнос в размере 1 миллиарда долларов не считается условием членства. Это право каждого участника», — говорится в сообщении.

Авторы публикации подчеркнули, что вступление Казахстана без внесения какого-либо взносасоответствует положениям устава новой международной организации.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает добиться глобального мира и считает такую цель своим возможным историческим наследием.