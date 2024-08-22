Казахстан резко ответил на упрек Лукашенко за отношение к России

МИД Казахстана в ответ на упрек Лукашенко сослался на Устав ООН

Казахстан во внешней политике придерживается Устава ООН и норм международного права. Так МИД страны прокомментировал упрек президента Белоруссии Александра Лукашенко в несправедливом отношении к России. Заявление опубликовали на официальном сайте министерства.

«Казахстан проводит сбалансированную и миролюбивую внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права», — заявили в ведомстве.

Все разногласия между странами должны решаться дипломатическим и политическим путем, добавили в МИД.

Ранее Лукашенко раскритиковал отношения Казахстана к России, посчитав их неравными. Он призвал «быть вместе», чтобы Россия и дальше приходила на помощь в случае необходимости.

Казахстан изменил политику по отношению к западным антироссийским санкциям. Власти заявили, что не станут «слепо выполнять» все ограничения, если они угрожают интересам страны.