Казахстан поторопили с расследованием крушения AZAL

Россия надеется, что в ближайшее время Казахстан завершит расследование крушения лайнера Azerbaijan Airlines в Актау и закроет все вопросы. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы МИД Михаил Галузин.

«Рассчитываем, что казахстанская комиссия в ближайшее время завершит расследование и мы закроем остающиеся вопросы, связанные с трагическим инцидентом», — заявил дипломат.

Утром 25 декабря 2024 года летевший в Грозный из Баку самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL рухнул рядом с городом Актау на западе Казахстана. Всего в самолете находились 67 человек, выжили 29.

В августе заместитель премьер-министра республики Канат Бозумбаев отмечал, что финальный отчет о крушении самолета Azerbaijan Airlines подготовят в течение нескольких месяцев. Тогда он пообещал, что до конца 2025 года документ уже появится.