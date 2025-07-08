Казахстан ответит на пошлины Трампа

Министерство торговли и интеграции Казахстана заявило, что ответит на 25-процентные пошлины американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Трамп обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с письмом, в котором сообщил о введении Вашингтоном 25% пошлины на товары из Казахстана с 1 августа 2025 года.

«В связи с введением США 25% пошлины на товары из Казахстана, министерство торговли и интеграции Республики Казахстан готовит официальный ответ», — подчеркнули в министерстве.

Министерство торговли Казахстана 3 апреля сообщило, что новые американские тарифы затронут лишь 4,8% казахстанского экспорта в США. Более 90% товаров, которые Казахстан поставляет в эту страну, будут освобождены от дополнительных пошлин, так как они входят в список исключений США. Пошлины коснутся только определенных товаров, таких как фосфор, ферросилиций, линзы, пшеничная клейковина и нитрат аммония. Их экспорт в 2024 году составил 95,2 миллиона долларов.

Ранее Трамп пригрозил повышением пошлин за поддержку БРИКС. По его словам, страны, поддерживающие антиамериканскую политику, будут облагаться дополнительной пошлиной в 10%. Исключений не предусмотрено.