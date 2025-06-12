Казахстан и Starlink подписали соглашение

Власти Казахстана подписали соглашение с компанией Starlink — подразделением американской SpaceX. Теперь компания будет оказывать услуги спутникового интернета на территории республики в соответствии с местным законодательством. Об этом сообщило Минцифры Казахстана .

«Подключение к спутниковому интернету Starlink будет осуществляться через пользовательские оборудования. В настоящее время продолжается согласование технических и организационных условий, включая параметры предоставления услуг для частных пользователей», — сообщили в министерстве.

Запуск продаж спутниковых терминалов Starlink для жителей страны ожидается в третьем квартале 2025 года. Новая технология позволит подключить к интернету отдаленные районы, где невозможно провести оптоволоконные линии. Высокоскоростная связь станет доступна для сельских школ, медпунктов и мобильных служб.

Ранее стало известно, что доступ к Wattpad могут ограничить в России. Это вызвано нарушениями законодательства, среди которых — многочисленные публикации, продвигающие нетрадиционные сексуальные отношения.