Казахстан и Starlink подписали соглашение

Казахстан и Starlink подписали соглашение о запуске спутникового интернета

Клавиатура для ноутбука
Фото: Клавиатура для ноутбука/Медиасток.рф

Власти Казахстана подписали соглашение с компанией  Starlink  — подразделением американской SpaceX. Теперь компания будет оказывать услуги спутникового интернета на территории республики в соответствии с местным законодательством. Об этом сообщило Минцифры Казахстана.

«Подключение к спутниковому интернету Starlink будет осуществляться через пользовательские оборудования. В настоящее время продолжается согласование технических и организационных условий, включая параметры предоставления услуг для частных пользователей», — сообщили в министерстве.

Запуск продаж спутниковых терминалов Starlink для жителей страны ожидается в третьем квартале 2025 года. Новая технология позволит подключить к интернету отдаленные районы, где невозможно провести оптоволоконные линии. Высокоскоростная связь станет доступна для сельских школ, медпунктов и мобильных служб.

Ранее стало известно, что доступ к Wattpad могут ограничить в России. Это вызвано нарушениями законодательства, среди которых — многочисленные публикации, продвигающие нетрадиционные сексуальные отношения.

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