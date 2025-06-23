Катар закрыл воздушное пространство

Катар временно закрыл свое воздушное пространство из-за ухудшения обстановки на Ближнем Востоке. Об этом сообщил МИД страны в соцсети X .

В официальном заявлении подчеркнули, что меру ввели для обеспечения безопасности жителей и гостей эмирата. Решение связано с событиями последних дней и ударами США по ядерным объектам Ирана.

Источники Reuters также сообщали, что Катар закрыл небо из-за эскалации кризиса в регионе.

К аналогичным мерам прибегли власти ОАЭ. Предварительно, рейсы в Эмираты отменили и турецкие авиакомпании.

Решение местные власти приняли на фоне неоднократных угроз Ирана принять ответные меры против США после ударов по его ядерным объектам.

По информации Fox News, под удар может попасть авиабаза Эль-Удейд. В США уже заявили, что временно закрыли ее аэродром.

Соединенные Штаты атаковали объекты в Натанзе, Фордо и Исхафане в ночь на 22 июня. Позднее Белый дом отчитался о полном уничтожении иранской ядерной инфраструктуры.